Rik De Mil krijgt harde klap te verwerken bij Charleroi vlak voor de play-offs

Charleroi moet defensief sterker worden voordat het de Europe Play-offs ingaat. Maar Rik De Mil zal niet kunnen rekenen op Aiham Ousou.

Charleroi is niet het eerste team dat vier doelpunten tegen Club Brugge incasseert dit seizoen, maar keek toch reikhalzend uit naar de terugkeer van Aiham Ousou om de verdediging te stabiliseren voor de laatste rechte lijn van het seizoen.

De Syrische verdediger heeft de laatste twee wedstrijden van de Zebra's gemist vanwege een liesblessure. Zijn afwezigheid was nadelig voor het team tegen de Bruggelingen en ook voor de wedstrijd tegen KV Mechelen.

Goed nieuws zal dit seizoen echter niet meer volgen: La Dernière Heure meldt dat de speler geopereerd moet worden, wat praktisch neerkomt op het einde van zijn seizoen.

Een harde klap voor Rik De Mil, die hem de laatste 22 competitiewedstrijden had laten starten voordat hij geblesseerd raakte. Charleroi had trouwens de aankoopoptie van 1,8 miljoen gelicht om hem over te nemen van Slavia Praag.

In zijn afwezigheid zou Cheick Keita opnieuw Stelios Andréou kunnen bijstaan zoals in de laatste twee wedstrijden, tenzij Massamba Sow de voorspellingen overtreft.