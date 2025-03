Rode Duivel niet tevreden met speelminuten bij nieuwe club: "Niet de bedoeling dat we leven als kat en hond"

Maarten Vandevoordt is deel van de eerste selectie van Rudi Garcia bij de Rode Duivels. Voor de 23-jarige doelman is de selectie een opsteker, aangezien hij weinig speelt bij zijn nieuwe club RB Leipzig. "Dat is frustrerend, daar ga ik niet om liegen."

Twee jaar geleden tekende de jonge Belg voor de Duitse topclub en na nog een jaartje uitgeleend te zijn aan Genk verhuisde hij afgelopen zomer richting onze oosterburen.

Voorlopig is Maarten Vandevoordt slechts zeven keer in actie gekomen voor RB Leipzig in alle competities. Niet wat hij had verwacht van zijn eerste seizoen in Duitsland.

De beperkte speelminuten waren toch genoeg voor bondscoach Garcia om Vandevoordt op te roepen voor de nationale ploeg. "Het was de ambitie om er opnieuw bij te zijn, ook al speel ik niet veel. Dus ja, dit is mooi", aldus Vandevoordt.

Concurrent

Het is niet abnormaal dat Vandevoordt zo vaak op de bank zit. Zijn concurrent is namelijk Péter Gulácsi, al enkele jaren een van de beste doelmannen in de Bundesliga.

"Uiteraard wil ik meer spelen, dat is eigen aan een voetballer", vertelt Vandevoordt aan Het Nieuwsblad. "Dat is frustrerend, daar ga ik niet om liegen. Maar Gulácsi is nu eenmaal goed bezig, dus is het ook logisch dat hij speelt."

Ondanks de rivaliteit komt de Belgische doelman goed overweg met zijn Hongaarse concurrent: "Op training gaat alles goed. We werken hard samen, en onze goede verstandhouding maakt het alleen maar makkelijk. Het is niet de bedoeling dat we leven als kat en hond."

10 centimeter

Ondanks de weinige wedstrijden heeft Vandevoordt wel het gevoel dat hij veel aan het groeien is als doelman. "Ik ben nog completer geworden. We werken elke dag hard aan de details om nog vooruitgang te boeken."

In de zeven wedstrijden waarin Vandevoordt mocht opdraven, won zijn team zes keer. Niet slecht voor een tweede doelman. "Alleen zijn er nog altijd dingen die beter kunnen, positionering bijvoorbeeld."

Of Vandevoordt volgend seizoen wél eerste doelman van Leipzig wordt, weet hij nog niet. "Daar is nog niet echt over gesproken. Ik werk er alleszins hard voor, maar ik ben al heel blij met de wedstrijden die ik nu krijg", besloot hij.