'Vincent Kompany wil shoppen in Engeland en Nederlandse Spanjaard - of Spaanse Nederlander? - naar Bayern München halen'

Bayern München is in de zoektocht naar defensieve versterking uitgekomen bij Dean Huijsen. Al moet Vincent Kompany niet hopen dat er snel witte rook zal komen.

Sky Sports meldt dat Bayern München zich bij AFC Bournemouth heeft gemeld. Der Rekordmeister heeft interesse om Dean Huijsen naar Beieren te halen.

Vincent Kompany heeft de naam van de 19-jarige verdediger op zijn verlanglijst geschreven. Al lijkt het een lastige zaak te worden om hem ook effectief binnen te halen.

Héél hoge afkoopsom

Transfermarkt schat de marktwaarde van Huijsen op achttien miljoen euro. Daar neemt Bournemouth echter geen genoegen mee. The Cherries wijzen naar de afkoopsom in het contract van Huijsen.

De Nederlandse Spanjaard - of Spaanse Nederlander - heeft een overeenkomst tot medio 2030 in Dean Court. Hij is op te pikken voor een vast bedrag, maar Bayern heeft géén zin om die zestig miljoen euro op te hoesten.

Nederlandse Spanjaard... of Spaanse Nederlander

Huijsen werd geboren in Amsterdam, maar groeide op in Spanje. Hij verruilde de Nederlandse jeugdelftallen recentelijk voor Jong Spanje. Via de jeugdopleiding van Malaga CF kwam hij bij Juventus FC en AS Roma terecht. Bournemouth betaalde afgelopen zomer vijftien miljoen euro om hem naar de Premier League te halen.