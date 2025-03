Zwakke schakels? Vandenbempt gooit namen op tafel in vergelijking tussen Genk en Club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk begint aan de play-offs met vier punten voorsprong op Club Brugge. Dat zorgt dat alles nog speelbaar is voor de regerende landskampioen.

Vier punten, of moeten we vijf zeggen door het extra halve puntje dat Club Brugge kreeg, heeft blauwzwart achterstand bij de start van de Champions’ Play-offs.

Peter Vandenbempt bekeek de spelerskernen en kwam tot deze conclusie. “Mijn opvatting is dat Club Brugge over de beste en breedste kern beschikt, maar ook coach Fink kan wisselen zonder veel kwaliteitsverlies”, klinkt het bij Sporza.

Meer zelfs. Het voordeel ligt misschien wel bij de Limburgers. De analist twijfelt dan ook niet en noemt de zwakke schakels bij blauwzwart.

“Bij Club Brugge heb je met de inbreng van Vetlesen of Skoras het gevoel dat je een stapje moet terugzetten, bij Genk is dat niet het geval”, gaat hij verder.

Toch mag je stellen dat Club Brugge klaar is voor de nacompetitie. “Jutgla speelde weer uitstekend. Hij is zeker in vorm voor de titelstrijd. De aanvaller scoorde niet alleen, hij deelde ook twee hele goede assists uit”, gaat Vandenbempt verder.

“Als het daarin het niveau haalt van de Champions League en Racing Genk speelt zoals zaterdag, dan kijk ik uit naar een geweldige strijd zoals we die in de halve finales van de beker al een keer gezien hebben”, besluit hij.