Anderlecht kan deze keer groot talent van Genk aantrekken: entourage legt keuze uit

Denzel Lukoki verlaat KRC Genk en maakt de overstap naar de jeugd van Anderlecht. Zijn vader, Miguel Lukoki, bevestigt dat de keuze werd gemaakt op basis van de langetermijnvisie van de Brusselse club.

De voorbije jaren verhuisden er vooral talenten van Neerpede naar Genk. Lukoki maakt de omgekeerde stap. "We voelden dat we ons beter konden projecteren met Anderlecht, zeker met de kans op een eerste profcontract", legt vader Lukoki uit in La Dernière Heure.

De jonge aanvaller, die zowel op de flanken als in de spits kan spelen, speelde vijf seizoenen bij Genk. Daarvoor doorliep hij verschillende clubs in de provincie Luik, waaronder Rechain, Elsaute en Standard. Uiteindelijk koos hij voor Genk omdat hun jeugdopleiding beter aansloot bij zijn ontwikkeling op dat moment.

Met zijn overstap naar Anderlecht verhuist Denzel samen met zijn familie naar een locatie dichter bij Neerpede. "We woonden al in Hasselt om de reistijd naar Genk te beperken, maar nu trekken we nog dichter bij Brussel", aldus zijn vader.

Internaat is voorlopig geen optie voor de 13-jarige Lukoki. Zijn ouders vinden het belangrijk dat hij in een familiale omgeving blijft. "We weten dat Albert Sambi Lokonga positieve ervaringen had in een gastgezin, maar voor nu blijft Denzel gewoon bij ons", zegt Miguel Lukoki.

Bij Genk werd de beslissing besproken met jeugdcoördinator Koen Darden. De familie Lukoki wilde in goede verstandhouding vertrekken. "We hadden nood aan een ander traject en een bredere toekomstvisie dan jaar per jaar bekijken", licht zijn vader toe.