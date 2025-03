De speler van het seizoen bij Anderlecht? Silvio Proto aarzelt geen seconde: "Veruit de beste van iedereen"

Anderlecht heeft de reguliere fase afgesloten op de vierde plaats. Waar zou Sporting zijn zonder Colin Coosemans?

Colin Coosemans heeft opnieuw uitstekend gepresteerd tegen Cercle Brugge. Ondanks de vrij strenge 3-0 score, was hij degene die het meeste werk moest verrichten. Dit met zes reddingen, waaronder enkele van hoog niveau, zoals bij het afgekeurde doelpunt.

Een mooie manier om zich te herstellen na de nederlaag in Westerlo, waar hij worstelde met de zon en fouten maakte: "Anderlecht was al iets dominanter, maar het leek bijna op de wedstrijd in 't Kuipje. Het enige verschil is dat Coosemans weer zijn gebruikelijke wonderen verrichtte. Zonder dat wint Anderlecht deze wedstrijd nooit", vindt Silvio Proto.

Colin Coosemans blijft verbazen

Tijdens het programma RTL Sports toonde de voormalige Anderlecht-doelman zijn bewondering voor de prestaties van Coosemans: "Hij is de man van het seizoen, met veel voorsprong op iedereen."

"Voor hem en voor iedereen was het een verrassing. Aan het begin van het seizoen, toen hij bevestigd werd als eerste doelman, waren er toch twijfels. Maar hij was beslissend in de eerste wedstrijd, net als in de tweede, en zo ging het verder", vervolgt Proto.

De voormalige Rode Duivel waagde zelfs een gedurfde vergelijking: "Ik zal niet preken voor eigen parochie door dit te zeggen, maar ik denk dat het de doelman is die de meeste punten heeft verdiend voor Anderlecht in de reguliere fase. Ja, meer dan ik."