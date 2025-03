Nieuw drama voor paars-wit: Anderlecht bevestigt zware blessure voor middenvelder

Anderlecht zag dit seizoen al heel wat spelers uitvallend met blessures, vaak zelfs zware. Nu valt er met Enzo Sternal alweer een nieuwe pion weg. Hij is maanden out met een knieblessure. Dat nieuws is inmiddels ook bevestigd.

Het houdt niet op bij RSC Anderlecht. In de loop van vorige week raakte bekend dat het seizoen van Killian Sardella er hoogstwaarschijnlijk op zit, nadat hij op training een spierscheur uitviel. Zijn afwezigheid wordt op acht weken geschat. Daarmee is het seizoen van de rechtsachter ook meteen ten einde, al wordt er nog gehoopt op een paar wedstrijden op het einde van het seizoen. Einde jaar voor jong talent? Voor een talent van de RSCA Futures is er nog erger nieuws. Een paar dagen geleden werd al duidelijk dat Enzo Sternal een zware blessure zou hebben opgelopen op training vrijdag. Sternal liep een letsel aan de voorste kruisband op. Il sera écarté des terrains pour une longue période. Courage, Enzo. šŸ’œ pic.twitter.com/b43Q0CqWs1 — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) March 19, 2025 Tegen Seraing stond hij zaterdag dus al niet op het wedstrijdblad bij de Futures tijdens het 1-1 gelijkspel tegen de Luikenaars. Binnen Anderlecht werd gevreesd voor een kruisbandletsel en dat is nu jammer genoeg uitgekomen. Voor de 17-jarige middenvelder wordt het zo niet enkel einde seizoen, maar eigenlijk zelfs einde jaar. De kans dat hij in 2025 nog kan voetballen is eerder klein. We wensen Enzo Sternal alvast veel beterschap en sterkte!