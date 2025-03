Romelu Lukaku doodeerlijk: "Na het EK heb ik daaraan gedacht"

Romelu Lukaku is de onbetwiste topschutter bij de Rode Duivels. En ook hij is er nog bij tegen Oekraïne in de Nations League en richt het vizier daarna op het WK 2026 in Canada, de VS en Mexico. Het had echter ook anders kunnen lopen.

"Na het EK heb ik even gedacht om te stoppen. Ik heb een moment voor mezelf genomen. Ik heb er ook met Jan Vertonghen over gesproken", opende een doodeerlijke Romelu Lukaku de persconferentie in Murcia voor de match tegen Oekraïne.

Vincent Mannaert overtuigde Lukaku

"Toen Vincent Mannaert me belde en een nieuw project voorstelde, heb ik me herpakt. Ik geloof er weer in. Het ging allemaal te snel. Maar dat zal ik een andere keer uitleggen. Het belangrijkste is nu de wedstrijd van morgen. We moeten tonen dat we er staan."

En Big Rom zal ook meteen aanvoerder zijn in Murcia, al maakt dat hem in se niet echt iets uit: "Ik ben een natuurlijke leider. Of dat nu met een kapiteinsband is of niet."

Collectief van belang

"Ik voel me altijd verantwoordelijk. Ook om de boodschap over te brengen naar de groep. Ik denk aan het collectief. Voor mij is dat geen persoonlijke kwestie. Het gaat om het collectief."

"Ik ben blij dat er na het EK en met de nieuwe coach een en ander veranderd is. Ik was niet blij met dingen die gebeurden. Nu is de sfeer veranderd en dat bevalt me."