Waarom is Matte Smets geen Rode Duivel na fantastisch seizoen? Vincent Mannaert geeft heel duidelijke uitleg

Bondscoach Rudi Garcia heeft in zijn selectie voor de Rode Duivels Ameen Al-Dakhil verkozen boven Matte Smets. De verdediger van KRC Genk is nochtans in topvorm, maar Garcia had sportieve redenen om voor Al-Dakhil te kiezen.

Volgens Vincent Mannaert speelde de positie een cruciale rol in zijn keuze. “Al-Dakhil heeft al op rechts gespeeld, en we zitten zeker voor de eerste wedstrijd heel krap op die flank", legde hij uit bij HLN. Timothy Castagne is immers geschorst en Arthur Theate moest door een blessure afhaken. Matte Smets blijft echter in beeld bij de nationale ploeg. De sportief directeur van de KBVB liet weten dat hij maandagavond nog contact had met Dimitri de Condé, sportief directeur van Genk, om de beslissing toe te lichten. Hij benadrukte dat Smets het uitstekend doet en dicht bij een selectie staat. Mannaert toonde zich de voorbije dagen actief in overleg met verschillende clubs. “Ik heb contact gehad met Frankfurt, Ajax, Juventus en Leipzig. Het is belangrijk om hun redeneringen te begrijpen en daar een goede balans in te vinden." Dat jonge talenten zoals Duranville, Vermeeren en Mbangula zelf kozen om naar de beloften te trekken, vindt Mannaert positief. In het geval van Mika Godts werd in overleg met Ajax beslist om hem vrij te stellen. Opvallend is dat Garcia expliciet het belang van de Belgische competitie erkent. “In het verleden gebeurde dat misschien te weinig, maar dit is een bevestiging van het feit dat Belgische clubs het goed doen", concludeerde Mannaert.