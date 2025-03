David Hubert meteen weer aan de slag? Twee JPL-clubs zouden wel eens aan hem kunnen denken

David Hubert is nog niet echt bekomen van wat er in 24u tijd gebeurde. De coach had woensdagnamiddag immers nog absoluut niets in de gaten dat hij een paar uur later ontslagen zou worden.

Hubert deelde op de open training nog voluit handtekeningen uit, maar achter zijn rug was er toen al uitgebreid contact tussen sportief directeur Olivier Renard en Besnik Hasi. Die kreeg meteen het voorstel om de club onmiddellijk over te nemen. Hasi stond op het punt bij Cercle Brugge te tekenen, maar keerde snel zijn kar toen Anderlecht op de proppen kwam. Hij wil zich immers nog steeds bewijzen aan de Belgische top. En Hubert? Die viel uit de lucht toen hem het nieuws gemeld werd. Hij was eerst verbijsterd, daarna kwaad. Maar of hij lang zonder job zal zitten, moet nog blijken. Hubert weigerde om assistent van Hasi te worden, maar mogelijk pikt één van de andere JPL-clubs straks Hubert wel op. Hij heeft het immers niet slecht gedaan bij een club die geteisterd werd door blessures en weeral in een transitieperiode zat na de periode met de Denen. Cercle Brugge zou wel eens op de proppen kunnen komen om hem een reddingsboei toe te werpen. Zij zagen hun gewenste coach immers naar Anderlecht vertrekken. En ook bij KV Mechelen zoeken ze nog iemand met zijn profiel.