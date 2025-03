Filip Joos snapt één keuze niet bij de Rode Duivels: "Als het aan de kat lag, dan koos ze Whiskas en als het aan De Bruyne ligt ..."

Bondscoach Rudi Garcia heeft in zijn selectie voor de Rode Duivels Ameen Al-Dakhil verkozen boven Matte Smets. De verdediger van KRC Genk is nochtans in topvorm, maar Garcia had sportieve redenen om voor Al-Dakhil te kiezen. De analisten hadden wel heel graag Smets gehad.

"Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. Als het aan De Bruyne ligt, dan kiest hij toch Smets?", opende Filip Joos zijn analyse bij 90 Minutes. Tuur Dierckx wil van verdedigers dat ze duels winnen en geruisloos zijn. "Hij is voetballend sterker dan de rest, maar soms laat hij eens iets vallen." Waarop Joos meteen terugprikte: "Als we er twee hadden die nooit niets laten vallen, dan zou ik je volgen. Maar die hebben we niet." Sportieve keuzes Vincent Mannaert had zich eerder ook al uitgelaten over de zaak. Volgens Vincent Mannaert speelde de positie een cruciale rol in zijn keuze. “Al-Dakhil heeft al op rechts gespeeld, en we zitten zeker voor de eerste wedstrijd heel krap op die flank", klonk het eerder in Het Laatste Nieuws. Timothy Castagne is immers geschorst en Arthur Theate moest door een blessure afhaken. Matte Smets blijft echter in beeld bij de nationale ploeg. De sportief directeur van de KBVB liet weten dat hij maandagavond nog contact had met Dimitri de Condé, sportief directeur van Genk, om de beslissing toe te lichten. Hij benadrukte dat Smets het uitstekend doet en dicht bij een selectie staat.

