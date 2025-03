Gaat Zulte Waregem weer ten onder aan de druk? Aan hun coach zal het niet liggen? "Interesse uit 1A? Ja, maar ik had dat toch afgewezen"

Na een indrukwekkende reeks van 30 op 36 leek Zulte Waregem op weg naar promotie, maar nederlagen tegen Waasland-Beveren en Lommel zorgden voor spanning in de titelstrijd. Toch blijft coach Sven Vandenbroeck rustig. "De druk is hier tien keer minder groot dan in Afrika", zegt hij in KVW.

De overwinning tegen Francs Borains was een belangrijke opsteker. Vandenbroeck zag de terugval aankomen en wijst erop dat elke ploeg zo’n periode kent. “Molenbeek had die in november, La Louvière in januari. Bij ons voelt het zwaarder aan omdat we een voorsprong hadden.”

Blessures en transfers speelden een rol in de mindere periode. Vandenbroeck miste belangrijke pionnen als Vossen, Lemoine en Tanghe, terwijl nieuwe winteraanwinsten als Simons en Hedl nog moeten wennen. “Gelukkig is Tanghe terug en volgt Jelle binnenkort ook.”

Over de druk op zijn spelers maakt de coach zich weinig zorgen. “Misschien wilden sommigen te veel forceren, maar paniek zie ik niet. Buiten de club heerst er meer nervositeit dan hierbinnen.”

Zijn frustratie over de scheidsrechters in 1B steekt hij niet onder stoelen of banken. “Het gemiddelde niveau is te laag. Tegen Lommel was ik twintig minuten kwaad, maar ik heb geleerd om los te laten, anders verlies je zelf het overzicht.”

Of hij al aanbiedingen uit 1A kreeg? “Er is af en toe wel al eens gevraagd ‘Zou u dat interesseren?’ of ‘Zou dat kunnen?’ maar er is nog nergens concreet contact geweest. Dat hoeft ook niet. Ik had dat toch afgewezen, omdat ik vanuit 1B zelf met een ploeg naar 1A wil promoveren.”

Op de laatste speeldag thuis tegen Molenbeek de titel pakken: is dat het droomscenario? “Als we allebei al zeker zijn van promotie, zou het geweldig zijn om dan om de titel te strijden.”