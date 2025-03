Neemt Marokko risico met Chemsdine Talbi? Geblesseerd bij Club Brugge, maar hij staat te springen om debuut te maken

Nog maar een paar dagen bij de Marokkaanse nationale ploeg, en Chemsdine Talbi straalt al. De jonge flankaanvaller van Club Brugge koos vorige maand voor Marokko boven de Rode Duivels en kreeg meteen een oproep voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden.

Zijn enthousiasme is groot, al komt hij niet zonder zorgen aan in het kamp van de Leeuwen van de Atlas. Bij Club Brugge miste Talbi afgelopen weekend nog de wedstrijd tegen Charleroi door een lichte overbelasting aan de adductoren.

Trainer Nicky Hayen hield hem uit voorzorg uit de selectie, maar dat neemt niet weg dat de 19-jarige allesbehalve twijfelde om zich aan te sluiten bij de nationale ploeg. “Dit is een droom die uitkomt", verklaarde hij op de sociale media van Marokko. “Ik ben klaar om mezelf hier te bewijzen.”

De flankspeler maakte de voorbije weken indruk in Brugge. Zijn prestatie tegen Atalanta in de Champions League staat nog vers in het geheugen en toonde zijn potentieel op het hoogste niveau. Dat de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui hem meteen riep, was dan ook geen verrassing. Toch blijft het de vraag of hij meteen speelminuten krijgt.

Vrijdag speelt Marokko uit tegen Niger en dinsdag volgt een thuisduel tegen Tanzania. Het is afwachten of Regragui geen risico wil nemen met Talbi’s lichte blessure, of dat hij de jonge aanvaller meteen zijn kans gunt. “Ik leer elke dag bij en probeer mezelf stap voor stap te integreren in deze groep", klonk het bij Talbi.

Voor de speler zelf is de keuze voor Marokko er één zonder spijt. “Ik wil de Marokkanen trots maken en zoveel mogelijk titels winnen", zei hij vol ambitie. Zijn integratie in de groep verloopt vlot, en de sfeer binnen de ploeg maakt hem alleen maar gretiger. “Het is een eer om hier te zijn tussen zoveel grote spelers.”