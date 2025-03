Of de fans het gaan lusten... Anderlecht kiest voor Hasi omwille van kortetermijnplanning, coach die niet meteen het champagnevoetbal zal terugbrengen

Anderlecht heeft met Besnik Hasi een verrassende keuze gemaakt als nieuwe hoofdcoach. Na het ontslag van David Hubert zet paars-wit in op een trainer die bekendstaat om zijn verdedigende aanpak. In een cruciale fase van het seizoen wil de club met een solide organisatie de resultaten veiligstellen.

De timing van de trainerswissel komt onverwacht. Enkele maanden geleden was voorzitter Wouter Vandenhaute nog vol lof over Hubert, maar de tegenvallende resultaten en het lage puntengemiddelde deden hem en sportief directeur Olivier Renard beslissen om in te grijpen. Met de Champions’ Play-offs en de bekerfinale in het vooruitzicht neemt Anderlecht geen risico’s.

Besnik Hasi is een bekende naam in het Lotto Park. De voormalige speler en assistent-trainer leidde Anderlecht in 2014 naar een titel na een indrukwekkende eindsprint. Die ervaring en zijn kennis van de club gaven hem een streepje voor bij de zoektocht naar een nieuwe coach.

Toch roept de aanstelling van Hasi ook vragen op. Zijn voetbalfilosofie is gericht op defensieve stabiliteit en organisatie, terwijl de Anderlecht-fans juist attractief en aanvallend spel willen zien. Het bestuur kiest echter voor zekerheid en hoopt op een pragmatische aanpak die meteen resultaat oplevert.

De komende weken zullen cruciaal zijn. Anderlecht opent de Champions’ Play-offs tegen topploegen als Club Brugge, KRC Genk en Union. Een slechte start met nul punten uit negen wedstrijden kan de sfeer in de tribunes al direct doen omslagen. Hasi’s taak is duidelijk: de ploeg mentaal en tactisch klaarstomen om te concurreren op het hoogste niveau.

Met deze gedurfde keuze zetten Vandenhaute en Renard hun nek uit. De druk is hoog, en alleen sportieve successen kunnen de beslissing rechtvaardigen. De komende wedstrijden zullen uitwijzen of Anderlecht met deze defensieve aanpak de juiste keuze heeft gemaakt.

Het valt ook af te wachten of die eerste thuismatch tegen Genk zonder protest zal verlopen. De duiventil die Anderlecht is geworden, valt immers slecht bij de fans.