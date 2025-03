'Paleisrevolutie Anderlecht gaat verder: sterke man (met verleden bij OH Leuven en Club Brugge) stapt op'

Nieuwe paleisrevolutie bij RSC Anderlecht? Niet enkel de coach is ontslagen bij paars-wit, ook een belangrijke figuur binnen het bestuur heeft er de brui aan gegeven.

Henk Mariman werd anderhalf jaar geleden de nieuwe directeur opleidingen bij Anderlecht. Hij werd er zo de opvolger van Jean Kindermans. Daarvoor was hij 4,5 jaar was hij actief bij OH Leuven en daarvoor bij Club Brugge.

Paleisrevolutie Anderlecht?

Mariman is dan ook een ervaren man in het jeugdvoetbal, met duidelijke ideeën. Maar bij Anderlecht werd er resultaat verwacht en achttien maanden later heeft dat nu tot een einde van de samenwerking weten te leiden.

Mariman, die enorm met data werkt, wilde heel wat veranderen bij Anderlecht na het beleid onder Kindermans. Mariman werkte bij OH Leuven nauw samen met de Leuvense universiteit om er alle mogelijke data te laten analyseren. Zo maak je iedereen in de kern beter.

Ook Mariman stapt op

Nu blijkt ook dat Henk Mariman weg is bij de jeugd van Anderlecht. Dat laat alvast Het Nieuwsblad weten. Mariman zou zelf opgestapt zijn bij paars-wit.

Peter Verbeke blijft zo op die post voorlopig alleen over. Benieuwd of er een vervanger zal worden gezocht de komende dagen of weken.