Bemoeide bestuur zich met opstelling David Hubert? Ontslagen coach luisterde niet en betaalde gelag

David Hubert heeft zijn laatste wedstrijd als coach van Anderlecht achter de rug. De trainer kon de neerwaartse spiraal niet doorbreken en had een steeds moeizamere relatie met voorzitter Wouter Vandenhaute en sportief directeur Olivier Renard.

De verstandhouding verslechterde vooral omdat het bestuur zich steeds vaker met de ploegopstelling zou hebben bemoeid. p de laatste speeldag van de reguliere competitie, tegen Cercle Brugge, kwam het tot een breekpunt, schrijft HUMO.

Hubert koos ervoor om Adryelson in de basis te zetten, terwijl hij volgens het bestuur voor Jan-Carlo Simić had moeten opteren, schrijft het magazine. Simić is een jong talent met een mogelijke doorverkoopwaarde, terwijl Adryelson slechts gehuurd is en geen financieel voordeel oplevert voor de club.

De keuze van Hubert was opvallend, zeker omdat hem van hogerhand zou zijn afgeraden om Adryelson op te stellen. Toch hield hij voet bij stuk. Die beslissing zou niet goed zijn gevallen bij de clubleiding, die al langer twijfels had over zijn aanpak.

Op sportief vlak bracht de keuze overigens geen nadeel. Adryelson scoorde zelfs een prachtig doelpunt en Anderlecht won met duidelijke 3-0-cijfers. Maar ondanks de overwinning was het spel van paars-wit allesbehalve overtuigend.

Uiteindelijk leek het bestuur Hubert niet alleen af te rekenen op de tegenvallende resultaten, maar ook op zijn koppigheid. Zo kwam er een einde aan het tijdperk Hubert. Olivier Renard haalde Besnik Hasi binnen als vervanger, in de hoop Anderlecht naar succes te leiden in de play-offs en de bekerfinale.