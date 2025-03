Krijgt Rode Duivel binnenkort een nieuwe trainer? Voormalige bondscoach lijkt akkoord te hebben, maar kan pas volgende maand aan de slag gaan

Het lijkt erop dat Thiago Motta binnenkort niet langer de coach van Juventus zal zijn. Volgens La Gazzetta dello Sport is het waarschijnlijk dat hij begin april ontslagen wordt. Roberto Mancini wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Juventus kan Motta pas begin april ontslaan vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met een ontslag. Motta mag de volgende wedstrijd van de Oude Dame tegen Genoa nog coachen, maar daarna wordt het besluit over zijn toekomst definitief genomen.

Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport zou Roberto Mancini de nieuwe coach van Juventus worden. De voormalige bondscoach van Italië heeft een voorakkoord voor een contract tot het einde van dit seizoen. Hij leidde Italië in 2021 nog naar de Europese titel op Wembley.

Naast Mancini worden ook andere coaches genoemd als mogelijke opvolgers van Motta, zoals Igor Tudor, Antonio Conte en Gian Piero Gasperini. Maar die zouden pas in de zomer beschikbaar kunnen zijn.

Toekomst voor Mbangula

Voor Samuel Mbangula kan de komst van Mancini veel betekenen. De 21-jarige Belgische aanvaller scoorde dit seizoen al drie keer voor Juventus in zijn debuutjaar op het hoogste niveau. De vraag is of hij onder een nieuwe coach voldoende kansen krijgt om verder door te breken in het eerste elftal. Wordt ongetwijfeld vervolgd.