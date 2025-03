Opvallende regel zorgt ervoor dat wedstrijd in het amateurvoetbal wordt uitgesteld: "De bond lijkt met ons te lachen, dat is nu eenmaal eigen aan deze reeksen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend wordt er in alle nationale reeksen gevoetbald, behalve bij Lyra-Lierse en Jong KAA Gent. De wedstrijd tussen beide ploegen werd uitgesteld omdat Jong KAA Gent maar liefst zeven spelers mist door internationale verplichtingen.

Volgens het bondsreglement mogen ze om die reden een uitstel aanvragen. Een regel die volgens Lyra-Lierse-coach Tom Proost achterhaald is.

Coach Tom Proost vindt het vreemd dat een profclub als KAA Gent gebruik kan maken van regels die amateurteams benadelen. “De spelers van Jong KAA Gent zijn profs die elke dag met voetbal bezig zijn, terwijl onze jongens overdag nog werken", vertelt hij in de Gazet van Antwerpen.

Volgens Proost is het normaal dat clubs af en toe spelers missen door blessures of andere omstandigheden. “Ja, Jong KAA Gent mist enkele jongens, maar ik ga de rest van het seizoen ook geen beroep kunnen doen op Seppe Kil en heb lange tijd geen beroep kunnen doen op Matthias Nys. Dat is nu eenmaal eigen aan deze reeksen", klinkt het.

De coach van Lyra-Lierse erkent dat beloftenploegen een meerwaarde zijn voor de competitie, maar vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met de amateurteams. “Met dit soort aparte regels lijkt het alsof de bond een beetje lacht met de amateurteams.”