Voormalige bondscoach van de beloften Jacky Mathijssen steunt Vincent Mannaert: "Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn"

Jacky Mathijssen was drie jaar lang de coach van de Belgische beloften. In zijn kern had hij meer dan één speler rondlopen met een dubbele nationaliteit.

Van Michel-Ange Balikwisha tot Ameen Al-Dakhil, en van Largie Ramazani tot Mandela Keita. De U21-ploeg was voor hen vaak de laatste halte voordat ze een belangrijke keuze moesten maken voor hun internationale carrière. Het feit dat een speler al voor België heeft gespeeld in de jeugdselecties, betekent nog niet dat hij automatisch kiest voor de Rode Duivels. Dit werd duidelijk in de gevallen van Chemsdine Talbi, Konstantinos Karetsas en Ilay Camara. Is de federatie te passief? Als sportdirecteur van Wydad Casablanca heeft Mathijssen goed door hoe moeilijk het is voor de Belgische voetbalbond om met dergelijke situaties om te gaan. "Op een gegeven moment vraag je je af wat je met deze spelers moet doen. Wat zijn hun plannen, en wat willen ze?" zegt hij in DAZN. Vincent Mannaert gaf eerder al aan dat de Belgische voetbalbond zich zou moeten richten op spelers die duidelijk hebben aangegeven voor België te willen spelen. Mathijssen lijkt het met hem eens te zijn. "Er moet een duidelijke procedure binnen de federatie zijn om te weten hoe je omgaat met dit soort gevallen. Ik wil gewoon de beste spelers kunnen oproepen, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn."