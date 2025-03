🎥 Nationale ster hard aangepakt: "Is hij een filmster of onze lieve heer?" en "Niet de denker des vaderlands"

Memphis Depay speelt momenteel als centrumspits bij het Braziliaanse Corinthians. De 31-jarige aanvaller is natuurlijk ook nog steeds actief bij het Nederlandse nationale elftal. Deze week kwam hij meermaals in het oog van de storm.

Heel wat analisten hebben wel wat te zeggen over Memphis Depay en zijn gedrag. De ene is positief, de andere is dat heel wat minder.

Het spitsenprobleem is groot bij Oranje, zeker door de blessure van Weghorst en het feit dat Luuk de Jong geen zin meer lijkt te hebben in het nationale elftal volgens de analisten. "En dan heb je Brobbey die op Nederlands niveau al niet mee kan", aldus Johan Derksen in Vandaag Inside.

"Dan ben je verplicht om Memphis Depay over te vliegen, zonder zekerheid hoe fit hij is." René van der Gijp pikte meteen in op basis van een interview van de Nederland: "Hij is niet de denker des vaderlands hé."

Filmster?

Ook de privévlucht die Depay zou hebben genomen om naar Nederland te kunnen komen werd door de mangel gehaald: "Is hij een filmster of onze lieve heer? Hij vindt dit de gewoonste zaak van de wereld dat er zoveel geld voor hem wordt betaald om hem te laten overvliegen."

Ook een klassieker uit de oude doos van Depay zelf werd opnieuw boven gebracht door de kijkers: "Die antwoord ga ik niet bevragen", klonk het ooit in de PSV-periode van de Nederlander.