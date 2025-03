Kevin De Bruyne forceert een complete bocht van 180 graden: "Geweldig" en "Slooft zich uit, overal te vinden"

Het bewijs van hoe snel een indruk kan keren is geleverd door Kevin De Bruyne. De analisten die hem voor aanvang van de match tegen Oekraïne bekritiseerden, bejubelden hem na zijn eerste helft.

Tijdens de VTM-uitzending rond België-Oekraïne ging het vooraf vooral over de uitlatingen van De Bruyne. Die had gezegd dat het geen drama was als de Rode Duivels zouden zakken naar de B-divisie van de Nations League, omdat er dan matchen zouden volgen tegen ploegen van een gelijkaardig niveau. Vooral Marc Degryse kon voor die houding van De Bruyne weinig begrip opbrengen.

De vraag werd dan ook luidop gesteld hoe gemotiveerd Kevin De Bruyne nog was om de Rode Duivels in de A-divisie te houden. Het antwoord zou snel volgen. De Bruyne was heel erg bedrijvig tijdens de eerste helft, wat hem een lofrede van de analisten opleverde aan de rust. "De Bruyne is geweldig. Hij slooft zich echt uit", merkte Jan Mulder op in de eerste 45 minuten.

De Bruyne overal aanwezig in eerste helft

Marc Degryse was het er helemaal mee eens. De oud-international kijkt op een volledig andere manier naar de Nations League dan De Bruyne, maar was niet te beroerd om de kapitein van de Duivels complimenten te geven. Degryse vond ook dat KDB er alles aan deed om België aan de overwinning te helpen. "Absoluut. Hij is overal te vinden."

Vooral de type acties en passing van De Bruyne kon in de eerste helft bekoren. "Hij is zeer actief en zoekt de diepte samen met Doku. Het passeert allemaal via De Bruyne, zeker als het via de diepte gaat." Hij was dus weer die echte spelmaker met een grote actieradius van weleer. Alleen leverden deze inspanningen niet meteen doelpunten op.

Oekraïne kraakt dan toch

Degryse, Mulder en Boeckx wezen er in de studio ook op dat Oekraïne erg stug verdedigde. Dat duurde 70 minuten, tot Maxim De Cuyper de ban brak. Lukaku maakte er daarna nog 2-0 en 3-0 van, waardoor de Oekraïners helemaal op de knieën gingen.