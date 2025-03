Analisten schrikken enorm van Kevin De Bruyne: "Niet heel verstandig" en "Zo bizar, kan niet geloven dat de bond dit ook denkt"

Hopelijk speelt Kevin De Bruyne vanavond een sterke partij, want de analisten zullen zijn prestatie wel onder het vergrootglas houden. Zijn uitlatingen in aanloop naar België-Oekraïne doen de wenkbrauwen fronsen.

Zo verklaarde De Bruyne dat het misschien geen ramp is als België naar de B-divisie van de Nations League zakt, omdat we dan vertrouwen kunnen opdoen tegen landen van 'ons niveau'. Zeer apart toch dat één van de leiders van de ploeg zo'n publieke uitspraken doet. "Ik heb nog nooit een speler horen zeggen dat hij liever in tweede klasse speelt dan in 1A", countert Marc Degryse de hele theorie bij VTM.

"Een reeks zakken om vertrouwen op te doen, ik vind dat zo bizar. Ik kan niet geloven dat de bond er zo ook over denkt. Ik kan dit echt niet volgen. Wanneer krijg je je stadion vol? Als je tegen Frankrijk, Italië of Spanje speelt. We spelen in de WK-kwalificatie al tegen Noord-Macedonië en Liechtenstein. Als je dat soort ploegen ook tegenkomt in de Nations League, is dat een catastrofe", oordeelt Degryse.

Mulder trekt zijn staart weer in

De voormalig international is dus duidelijk: wat hem betreft moet België kost wat kost in de A-divisie van de Nations League blijven en dus Oekraïne opzij schuiven. Jan Mulder zei off the record dat de uitlatingen van KDB genoeg waren om hem 'naar huis te sturen' maar wilde dat tijdens de uitzending niet herhalen. "Ik heb een te grote bewondering voor deze speler om precies te zeggen wat ik ervan denk."

Frank Boeckx wil het allemaal binnen zijn context plaatsen. "Kevin neemt nooit een blad voor mond. Hij voelt aan dat de ploeg tegen de toplanden niets te zoeken hebben. Je wil naar dat niveau toe, maar het is ook leuker om te winnen dan kansloos te verliezen. Kevin spreekt niet in clichés. Hij zegt wat hij denkt, namelijk dat we tegen Frankrijk, Duitsland en Italië niet zullen winnen."

De Bruyne kon het anders aanpakken

De voormalige doelman erkent ook wel dat het beter verwoord had kunnen worden. "Het is niet heel verstandig van hem om open en eerlijk te zeggen dat we in de A-divisie niets te zoeken hebben."