Bart Verbruggen doet bijzonder geheimzinnig: "Vertel er liefst zo min mogelijk over"

De marktwaarde van Bart Verbruggen is weer wat naar boven. De Nederlandse doelman liet zich opnieuw opmerken in de Nations League.

Ondanks een knappe prestatie kon doelman Bart Verbruggen niet verhinderen dat Nederland door Spanje uitgeschakeld werd in de kwartfinale van de Nations League.

Oranje verloor na strafschoppen. De ex-keeper van Anderlecht die momenteel voor Brighton uitkomt vond zelf dat hij goed aan het spelen was. “Voor mijn gevoel was ik op de eerste na bij allemaal dichtbij”, vertelde Verbruggen aan de NOS.

De voorbereiding op zo’n strafschoppenreeks is volgens de Nederlander van cruciaal belang, zo geeft hij nog mee. Hoe die voorbereiding loopt, daar wil hij eigenlijk maar heel weinig over kwijt.

“Ik vertel er het liefst zo min mogelijk over. Misschien komt er nog een keer een serie. We kijken dan naar wie ze kunnen nemen en hun vastigheden en zetten dan de puntjes op de i. Dat heeft geholpen, vaak wisten we wat ze gingen doen. Ik heb ook de hele penaltyserie het gevoel gehad dat we gingen winnen, het is zuur dat dat niet lukt.”

Verbruggen zegt dat Nederland met trots mag terugkijken op het duel met de Europese kampioen. Dat de overwinning er niet kwam is het nodige leergeld betalen.