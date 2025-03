Nicolas Raskin in de zevende hemel: de voormalige kapitein van Standard vertelt over zijn magische avond

Na zijn invalbeurt in de eerste wedstrijd tegen Oekraïne kreeg Nicolas Raskin de kans om voor de eerste keer in de basisopstelling te staan tijdens de terugwedstrijd. Hij beantwoordde onze vragen na het laatste fluitsignaal.

In de wolken

Wat is er mooier dan een last-minute kwalificatie voor je eerste basisplaats? Dat was de ervaring van Nicolas Raskin, speler van Glasgow Rangers, die deel uitmaakte van de 'men of the match'. "Het is een geweldige voldoening omdat de kwalificatie binnen is. We scoorden drie mooie doelpunten, en dat geeft ons veel vertrouwen als team. We wisten dat ze, met hun voorsprong, waarschijnlijk meer op ons zouden wachten, dus we moesten geduldig blijven. Uiteindelijk brak de blokkade en konden we verder", vertelde Raskin blij.

"Wat betreft mijn persoonlijke prestaties, gaf de coach me veel vrijheid. Ik moest beschikbaar zijn en actief meehelpen bij de recuperatie. Dit zijn elementen waar ik goed in ben, dus ik voelde me fijn op het veld. We hadden een heel aanvallende ploeg, maar ik moest mijn defensieve taken serieus nemen, en dat stoorde me helemaal niet. Als onze aanvallers het achterin goed doen, vind ik het helemaal niet erg om voor hen te rennen", legde de voormalige aanvoerder van Standard uit.

Een mooie reactie

Na enkele teleurstellende resultaten was het voor de Rode Duivels belangrijk om zich te herpakken en een ander gezicht te laten zien. "Het was cruciaal om een reactie te tonen na de eerste wedstrijd en na de laatste resultaten die niet positief waren. We hebben laten zien dat we een heel mooi team zijn als we allemaal samen werken. Hier moeten we op voortbouwen voor de toekomst. We zijn tevreden dat we de trend hebben kunnen omkeren met deze eerste uitdaging onder de nieuwe coach."

Een langverwachte eerste selectie

Het was al lange tijd een droom voor Raskin om voor het eerst geselecteerd te worden voor de Rode Duivels. "Ik heb hier al een tijdje op gewacht. Dit jaar was heel goed voor mij, met mijn prestaties bij de club, en deze selectie is de kers op de taart. De coach was tevreden, dus ik moet blijven streven naar nog meer. Ik heb mijn uiterste best gedaan en geprobeerd te bieden wat de coach van me verwachtte. Nu zal ik bij mijn club blijven werken en hopen dat ik in juni weer opgeroepen word."

"Ik ben tevreden omdat, ondanks de gele kaart die me even wat afremde, ik mijn wedstrijd goed heb kunnen beheren en mijn impact op de juiste momenten heb kunnen behouden. We hielden de hele wedstrijd dezelfde intensiteit, en ik denk dat het daar mede door was dat we uiteindelijk de oplossing vonden. Het is nu belangrijk om de goede lessen voor de toekomst te onthouden", besluit Raskin.