Alle plooien gladgestreken: STVV trekt met veel vertrouwen naar Beerschot na geslaagde stage

Na een intensieve stage in Delden keert STVV vandaag terug naar Sint-Truiden. De Kanaries bereiden zich de rest van de week goed voor op hun eerste wedstrijd in de Relegation Play-offs, zaterdag tegen Beerschot.

De stage in Nederland heeft de ploeg goed gedaan. Volgens topschutter Adriano Bertaccini zit de sfeer in de groep zeer goed.

"We hebben goed kunnen praten met elkaar, waardoor we als groep hechter zijn geworden. Ik denk dat dat ook het doel was van de technische staf, het was een goede beslissing van hen om naar hier te komen", vertelt de aanvaller in Het Belang van Limburg.

Bertaccini blikt terug op kritische uitspraken

Na de nederlaag tegen OH Leuven was Bertaccini erg kritisch voor zijn ploegmaats. Achteraf en na een goed gesprek beseft hij dat hij misschien te fel was.

“Ik zat vol adrenaline en heb toen inderdaad dingen gezegd die ik misschien niet had moeten zeggen. Ik viseerde niet specifiek één speler, maar had het over de hele groep", legt Bertaccini uit.

Nu ligt de focus volledig op de wedstrijd tegen Beerschot. "We zijn er klaar voor en willen absoluut eerste eindigen. We hebben geen zin om nog naar die barrages te moeten. Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken om in eerste klasse te blijven, want we hebben een heel goede ploeg", aldus de aanvaller van STVV.