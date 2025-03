OFFICIEEL: Standard heeft zijn eerste transfer voor het komende seizoen al te pakken

De aankoopoptie van Dennis Ayensa is zojuist gelicht door Standard. De spits tekende bij de Rouches tot 2028.

Het is officieel: Standard Luik heeft zojuist zijn eerste versterking voor het volgende seizoen aangekondigd, zelfs nu de club nog geen nieuwe overnemer heeft! Dennis Ayensa blijft een speler van de Rouches.

De aankoopoptie van de Duitser werd gelicht door de Luikse club. De in Bonn geboren Ayensa heeft een contract getekend tot juni 2028 en blijft zo dus nog wat langer.

"Sinds zijn aankomst bij Standard heeft Dennis meteen laten zien dat hij een sleutelspeler is voor ons team. Zijn vastberadenheid en strijdersmentaliteit zijn onmisbare troeven binnen de spelersgroep", zegt CEO Giacomo Angelini in een verklaring van de club.

Met zijn offensieve kwaliteiten en natuurlijke leiderschap is hij een echte sterkhouder. Deze beslissing onderstreept bovendien de ambitie van de club om vol voor succes in de Europe Playoffs te gaan, terwijl we tegelijkertijd al gericht werken aan de voorbereiding naar volgend seizoen toe", besluit hij.

Aangekomen in september 2024, heeft Ayensa dushet Luikse bestuur goed kunnen overtuigen. Dit seizoen speelde hij al 25 wedstrijden en was goed voor 7 doelpunten en 3 assists.