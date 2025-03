Viktor Verhulst komt met hilarisch wedstrijdverslag: "Toen gingen we groene knuppels halen"

Victor Verhulst is van alle markten thuis, zoveel is al langer duidelijk. En ook van voetbal houdt hij. Al loopt het daarbij al eens uit de hand, als we de jongeman zelf mogen geloven. En er was nog meer nieuws te rapen.

Viktor Verhulst woonde onlangs een wedstrijd bij van KSK Nieuw Stabroek. Dat team wordt sinds kort door Verhulst zelf gesponsord. Volgend seizoen zou hij er zelfs hoofdsponsor/shirtsponsor worden.

"Naar het voetbal gaan, daar hoort een pintje bij. Al was Sarah wel een beetje boos. Ik had niks laten weten en ze had een paar keer gebeld", aldus Verhulst eerder al in de podcast Vik & Gert.

Verschillende owngoals

"Ik kwam thuis, maar was een beetje in de wind. Maar boos zijn op een dronken man? Dat haalt niets uit. Ik heb de hele tijd flauwe mopjes gemaakt. Na een tijdje heeft ze me toch vergeven."

Toch viel er nog meer nieuws te rapen over de zaak: "Na dertig seconden kregen ze al een tegengoal te slikken en enkele minuten later een owngoal. Een terugspeelpass aan vijf kilometer per uur door de benen van de doelman, dat geloof je niet."

Groene knuppels

"Dan zijn we maar een paar groene knuppels gaan halen in de kantine - dat zijn Stellakes. De keeper zei dat hij een zonneslag had - ik vermoed dat hij zich schaamde - en hij moest gewisseld worden. De 0-3 was ook een owngoal, los in de eigen winkelhaak."

De match eindigde uiteindelijk in een zware nederlaag, al scoorde Stabroek zelf ook drie keer. "Ik ben nog aan de praat geraakt met de sponsors van de tenues en wij gaan daar volgend jaar ook opstaan, samen met de andere sponsors. Dat komt in orde."