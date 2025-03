Vincent Kompany heeft al contact opgenomen: KRC Genk heeft opnieuw goud in handen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Racing Genk loopt er veel talent rond, dat is al langer geweten. Momenteel is er eentje bij Jong Genk die Vincent Kompany nu zelfs al in de gaten heeft.

KRC Genk is altijd een club geweest die voor veel talenten zorgt, en dat zal niet snel veranderen. Vooral de doelmannen steken er steeds serieus bovenuit. Zo is Mike Penders momenteel eerste keeper bij de Limburgers. De 19-jarige doelman werd al voor 20 miljoen euro verkocht aan Chelsea, dat hem dit seizoen nog bij Racing Genk laat spelen. Maar naast Penders zit er nog een keeper die mogelijk een grote carrière tegemoet komt. Dan hebben we het over Lucca Brughmans. De 16-jarige staat bij Jong Genk tegenwoordig altijd in doel. Na Van Crombrugge en Penders is hij derde in het rijtje bij Genk. Het Laatste Nieuws meldt dat de kans groot is dat Brughmans op termijn de stap naar een Europese topclub zet. Meerdere clubs volgen zijn situatie. Zelf Vincent Kompany houdt de jonge doelman in de gaten. Volgens HLN heeft hij al persoonlijk contact opgenomen met mensen uit zijn omgeving...