Is aankoop van Ayensa het begin van de grote plannen bij Standard? Zo kijken de Rouches naar volgend seizoen

Dinsdag heeft Standard de aankoopoptie van Dennis Ayensa gelicht. Standard kan de komende weken al een mooi deel van zijn kern voor volgend seizoen vastleggen.

Het tijdstip was verrassend, maar het nieuws op zich veel minder. Op dezelfde dag als de aankondiging van het vertrek van Pierre Locht aan het einde van het seizoen en het verontrustende artikel van de RTBF over de financiële situatie van A-Cap, heeft Standard zijn "eerste transfer" van de zomermercato gerealiseerd.

De aankoopoptie van Dennis Ayensa is gelicht, die tot het einde van het seizoen uitgeleend was door Union Saint-Gilloise. Van alle spelers die verhuurd waren aan de Rouches had hij de laagste aankoopoptie: ongeveer één miljoen euro. Het tijdstip wordt ook verklaard door de deadline voor deze optie, die was vastgesteld op eind maart.

Dennis Ayensa, een knappe zet van Standard

Een interessante prijs-kwaliteitverhouding voor de Rouches. De Duits-Spaanse aanvaller, die in de ogen van Ivan Leko een onbetwiste basisspeler is, is de op één na beste doelpuntenmaker van de club dit seizoen, met acht doelpunten (waarvan één gescoord in de Belgische Beker).

De 28-jarige centrumspits is niet de meest technische doelpuntenmaker van de competitie, verre van dat, maar zijn positieve mentaliteit, vechtlust en loopacties doen Standard veel goed. In een team dat altijd moeite heeft gehad om gevaar te creëren, heeft Ayensa vaak teruggetrokken om binding te brengen en de bal naar Zeqiri te brengen. Aan het einde van de reguliere competitie, toen het team iets aanvallender speelde, genoot hij meer en scoorde hij vijf doelpunten tussen de 21e en de 27e speeldag.

Een eerste versterking voor Standard, want het doel is dat Dennis Ayensa niet verkocht wordt en dat het lichten van zijn optie al dient ter voorbereiding op het volgende seizoen.