Nakende degradatie en overnamegeruchten: Reyners zegt met welk gevoel Beerschot aan playdowns begint

Beerschot lijkt nu al zo goed als zeker van degradatie. Toch wil Tom Reyners de moed nog niet helemaal laten zakken. De cijfers liegen er niet om. Er zal een ongelofelijk mirakel nodig zijn om Beerschot na de playdowns in de Jupiler Pro League te houden.

Tom Reyners blijft er voorlopig in geloven. “Zolang we ons mathematisch nog kunnen redden, blijven we er vol voor gaan”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

De achterstand op Kortrijk is 8 punten, op STVV zelfs 13. Met amper 6 matchen te spelen lijkt dat onmogelijk. Van extra druk is alvast geen sprake.

“Voor ons is de situatie al het hele seizoen zo”, gaat Reyners verder. “We blijven voor onszelf, de club en onze toekomst knokken voor elk punt. We zijn al vanaf dag één degradatiekandidaat nummer één, dus eigenlijk hebben we niets meer te verliezen.”

De geruchten rond een mogelijke overname veranderen niets aan de situatie. “Er zijn momenten geweest waarop iedereen gelaten was, maar toch hebben we telkens weer het plezier in het spelletje teruggevonden. Dat is de sterkte van onze groep. We hangen sterk aan elkaar en laten het hoofd nooit hangen.”