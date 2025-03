Vincent Kompany verdient dit hallucinant bedrag... per maand, maar de bestbetaalde trainer krijgt nog drie keer meer

Vincent Kompany, heeft in juni 2024 een contract getekend bij Bayern München met een bruto jaarsalaris tussen de 7 en 9 miljoen euro, inclusief bonussen.

Ter vergelijking: Thomas Tuchel, de voorganger van Kompany bij Bayern, verdiende een vergelijkbaar bedrag van ongeveer 8 miljoen euro per jaar. Dit toont aan dat Bayern bereid is aanzienlijke bedragen te investeren in hun hoofdcoaches. Kompany krijgt zo'n 750.000 euro per maand, schrijft L'Equipe in zijn salarisenquête.

In de internationale context verdient Kompany minder dan topcoaches zoals Diego Simeone van Atlético Madrid, die 2,17 miljoen euro per maand ontvangt, wat neerkomt op ongeveer 26 miljoen euro per jaar. Drie keer meer dan Kompany dus. Pep Guardiola van Manchester City verdient ongeveer 1,98 miljoen euro per maand, wat neerkomt op ongeveer 24 miljoen euro per jaar.

Binnen de Bundesliga verdient Kompany meer dan Xabi Alonso van Bayer Leverkusen, die een maandsalaris van ongeveer 425.000 euro heeft, wat neerkomt op ongeveer 5,1 miljoen euro per jaar.

Echter, hij verdient minder dan Simone Inzaghi van Internazionale, die ongeveer 1 miljoen euro per maand verdient, wat neerkomt op ongeveer 12 miljoen euro per jaar.

Kompany's salaris weerspiegelt zijn groeiende reputatie en de hoge verwachtingen die Bayern München van hem heeft. Zijn aanstelling en bijbehorend salaris onderstrepen het vertrouwen van de club in zijn capaciteiten om het team naar succes te leiden.