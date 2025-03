Onrust in Premier League: 'Engels international dient formeel transferverzoek in om... in Bundesliga te gaan voetballen'

Jadon Sancho neemt het heft in eigen handen. De Engels international voelt zich niet thuis in de Premier League. En hij weet ook al waar hij (opnieuw) naartoe wil.

Manchester United betaalde in 2021 85 miljoen euro aan Borussia Dortmund om Jadon Sancho naar Old Trafford te halen. De flankaanvaller voetbalde nog een seizoen op huurbasis voor Gelb und Schwarz en verkaste vervolgens over Het Kanaal.

In zijn thuisland liep het echter nooit zoals het moest. Sancho slaagde er niet in om zijn stempel te drukken op Old Trafford. Een uitleenbeurt heeft daar dit seizoen niets aan veranderd.

Formeel transferverzoek

BILD weet dat Sancho het heft in eigen handen genomen heeft. De 25-jarige Engelsman heeft een formeel transferverzoek ingediend. Ondanks een lopend contract tot medio 2026 vraagt Sancho dat Manchester United meewerkt aan een transfer.

Ook over zijn volgende werkgever heeft Sancho al nagedacht. De flankaanvaller bood zichzelf inmiddels aan bij Borussia Dortmund. De Duitse topclub wil hem opnieuw in de armen sluiten… als hij transfervrij mag verkassen.

Wil Manchester United meewerken aan een gratis vertrek van Jadon Sancho?

Daar is Manchester United echter niet happig op. De marktwaarde van Sancho is volgens Transfermarkt dan wel gedaald tot dertig miljoen euro - in 2020 was dat nog 130 miljoen euro - maar The Red Devils hopen nog een transfersom uit de brand te slepen.