Redding lijkt ver weg, toch mag Beerschot daar volgens de professor nu niet aan denken

Met een thuiswedstrijd tegen STVV trapt Beerschot zaterdag de Relegation Play-offs af in de Jupiler Pro League. De situatie oogt somber voor de Ratten dat bij een nederlaag en een overwinning van Cercle Brugge tegen KV Kortrijk zeker is van de degradatie.

Volgens Filip Boen, professor sport- en bewegingspsychologie aan de KU Leuven, ontbreekt het Beerschot zeker niet aan motivatie. De spelers blijven vechten, ondanks de slechte resultaten. Maar motivatie alleen is volgens Boen niet genoeg om wedstrijden te winnen.

Een belangrijke factor is het vertrouwen binnen de ploeg. Zo blijkt uit een onderzoek dat teams die in zichzelf geloven, vaak beter presteren. Bij een ploeg die onderaan staat, kan dat vertrouwen uiteraard laag zijn.

Toch moeten de spelers volgens Boen niet te veel bezig zijn met de vraag of ze zullen degraderen. “Zolang het mathematisch nog mogelijk is, moet Beerschot die bewuste redding nog ergens in het achterhoofd houden. Hoe moeilijk het ook wordt", aldus de professor in De Gazet van Antwerpen.

Naast uitkomstdoelen zoals een mogelijke degradatie zijn de procesdoelen volgens de professor nu cruciaal. Dit betekent dat de focus niet ligt op winnen of verliezen, maar op hoe de ploeg speelt (het wedstrijdplan). "Aangezien de redding heel moeilijk wordt, is het opstellen van procesdoelen in zo’n situatie des te belangrijker”, besluit Boen.