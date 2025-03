Georges Leekens geeft zijn ongezouten mening over beladen wedstrijd tussen voormalige clubs: "Een intense match, te vergelijken met een bekerfinale"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag staat er met KV Kortrijk-Cercle Brugge een cruciale wedstrijd op het programma in de Relegation Play-offs. De kloof tussen beide teams bedraagt zes punten. Georges Leekens, die beide clubs van dichtbij heeft gekend, kijkt met gemengde gevoelens naar deze beladen ontmoeting.

Georges Leekens heeft een rijke geschiedenis bij beide clubs. Hij was trainer bij Cercle Brugge van 1984 tot 1987 en opnieuw van 1993 tot 1994. Daarnaast stond hij ook aan het roer bij KV Kortrijk van 1988 tot 1989 en van 2009 tot 2010.

Leekens spreekt dan ook met een zekere pijn over de huidige situatie van zijn voormalige teams. “Het doet toch wat pijn aan mijn voetbalhart om mijn beide ex-ploegen nu te zien vechten tegen de degradatie", aldus de voormalige trainer in De Gazet van Antwerpen.

KV Kortrijk had vorig seizoen al de nodige moeite om zich in de hoogste klasse te handhaven, maar slaagde erin om op miraculeuze wijze het behoud te verzekeren. Dit seizoen lijkt het echter niet veel gemakkelijker te worden, en Leekens heeft zijn twijfels over de toekomst van de club.

"KVK sloot de reguliere competitie af met een boost, maar verliest het nu van Cercle, dan wordt het meteen een heel lastig verhaal. Al is Bernd Storck wel iemand die daarin kan slagen", besluit Leekens.

Leekens vond het ontslag van Ferdinand Feldhofer bij Cercle Brugge dan weer vreemd, maar hij steunt de keuze om Jimmy De Wulf als coach aan te stellen. "Jimmy kent het huis en de groep door en door, en moet nu vooral rust uitstralen naar zijn spelers toe. Zondag verwacht ik een intense match, te vergelijken met een bekerfinale", besluit Leekens.