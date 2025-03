Middenvelder ziet promotie met Essevee als een must voor sterke onderhandelingen

Met nog vier wedstrijden op het programma, is het nu of nooit voor Zulte Waregem willen ze promotie naar 1A afdwingen. Na een uitstekend seizoen verloor Essevee de leidersplaats aan RWDM, maar Nicolas Rommens blijft het vertrouwen behouden in zijn team.

Ondanks dat Essevee hun leidersplaats moest afstaan heeft de ploeg zich volgens Rommens volledig herpakt. “De zege op bezoek bij Francs Borains kwam op het perfecte moment. In de kleedkamer dachten we nooit dat de race al gelopen was, maar ik hoorde ook wel hoe fans al uitrekenden wanneer we zeker konden zijn van de promotie”, vertelt de middenvelder in Het Nieuwsblad.

"Toen we na Nieuwjaar plots alleen aan de leiding gingen en een mooie voorsprong hadden, besefte ik dat RWDM bijvoorbeeld wel al een dipje had gekend", vertelt Rommens. Deze dip lijkt nu ook bij Essevee verleden tijd te zijn.

"We moeten nu nog vier keer alles geven. Het is misschien een huizenhoog cliché, maar ook nu moet je het week per week benaderen."

Promotie als onderhandelingsmechanisme

Ondanks de promotiestrijd moet de 30-jarige middenvelder ook over zijn toekomst nadenken, aangezien zijn contract bij Zulte Waregem aan het einde van het seizoen afloopt. “Natuurlijk denk je er eens aan, maar ik vroeg mijn manager om me pas na afloop van het seizoen op de hoogte te brengen van eventuele aanbiedingen. Nu wil ik me louter focussen op de laatste vier competitieduels."

Voor Rommens is promotie duidelijk het belangrijkste doel. "Een promotie zou me zeker een steuntje in de rug kunnen geven in eventuele onderhandelingen met Essevee of een andere club. Maar eerst wil ik er alles aan doen om deze mooie club opnieuw op het hoogste niveau te brengen."