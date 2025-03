Stopt het na dit seizoen? Beerschotspeler en icoon van het Belgische voetbal praat openlijk over zijn toekomst

Als Beerschot zaterdag verliest tegen STVV en Cercle Brugge een dag later wint in Kortrijk, zakt Beerschot naar de Challenger Pro League. Niet alleen de toekomst van de club hangt zo in de lucht, maar ook die van Derrick Tshimanga.

Derrick Tshimanga heeft met zijn 36-jarige leeftijd al heel wat ervaring in het Belgische voetbal. De verdediger kwam eerder uit Lokeren, KRC Genk, OHL en SK Beveren. Daar speelde hij ruim 372 wedstrijden voor.

Hoewel zijn afscheid van het profvoetbal nadert, blijft de verdediger positief over zijn liefde voor het spel. “Ik ben blij en dankbaar dat ik profvoetballer ben", vertelt Tshimanga in De Gazet van Antwerpen.

Ondanks de zorgen over de sportieve situatie van Beerschot is Tshimanga niet bezig met wat er na dit seizoen zal komen. Zijn contract loopt deze zomer af en de toekomst in het profvoetbal is onzeker voor de verdediger.

"Ik leef van dag tot dag, morgen bestaat niet in mijn leven. We bekijken later wel wat er nog uit de bus zal komen."

UEFA-diploma

Ondanks dat de toekomst onzeker is heeft de 36-jarige verdediger toch iets achter de hand mocht hij na dit seizoen stoppen met voetballen. “Mijn UEFA B-diploma is binnen, nu ben ik aan de UEFA A bezig. Toch is hoofdcoach worden niets voor mij", geeft de verdediger toe.