Genk ziet blessurelijst verder oplopen na interlandbreak, trainer kon pas vrijdag over een volledige kern beschikken

Jong Genk staat vandaag voor een zware opdracht tegen La Louvière. Trainer Johan Van Rumst kampt met een groeiend aantal blessures en moest na de interlandbreak verschillende tegenslagen verwerken.

Na de interlandbreak zag trainer Johan Van Rumst het aantal geblesseerde spelers oplopen tot acht. Jong Genk moest de vorige wedstrijd met 3-0 afleggen tegen een sterker Club NXT.

"De interlandbreak kwam voor sommige jongens misschien op een goed moment", vertelt Van Rumst daarover in Het Belang van Limburg. "Ze konden even afstand nemen van de club en in een andere omgeving voor hun land spelen. Dat heeft hen goed gedaan."

Van Rumst kon pas vrijdag beschikken over een volledige selectie, maar helaas zijn er weer blessures bijgekomen. "Nuozzi is er niet bij, Da Costa is twijfelachtig. Zij vervoegen het lijstje waar ook Caicedo, Yoshinaga, Boets, Haroun, Manguelle, Lazar, Mirisola en Kim al opstonden.”

Voor de wedstrijd van vandaag tegen La Louvière moet Van Rumst alweer puzzelen. “Het is weer een onuitgegeven elftal. Maar we geloven wel in deze spelers. Ze trainden goed en ze gaan zich vol inzetten. Het moet een keer meezitten en we moeten onze momenten pakken", besluit de trainer van Jong Genk.