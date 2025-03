Johan Boskamp zegt welke clubs zich redden en stelt zich vragen bij degradatiekandidaat: "Ik vraag me af wat daar aan de hand is"

STVV begon zaterdag aan zijn play-offs tegen Beerschot. De Truienaars wonnen met 0-1 en zijn op die manier goed gestart. Johan Boskamp denkt dat ze zich wel redden, terwijl hij zich vragen stelt bij Cercle Brugge.

De play-offs zijn gestart, wat voor spanning zorgt. Zowel bovenaan het klassement als onderaan wordt het nog nagelbijten. In de Relegation Play-offs begon STVV wel weer goed.

Alles zou daar weer goed lopen, nadat het dossier rond Lamkel Zé werd opgelost. "Ach, dat liedje heb ik nog al gehoord. Plots is alles weer koek en ei. Geloof me: na zo’n moeilijk seizoen blijft er altijd iets hangen. Als ze één of twee keer verliezen, dan krijg je toch weer gezeik hoor. Met of zonder Lamkel Ze", vertelde Johan Boskamp voor de wedstrijd tegen Beerschot bij Het Belang van Limburg.

Hij denkt dat de Truienaars zich wel gaan redden dit seizoen. "Desnoods tegen een tweedeklasser. Maar het wordt zeker geen makkie. Zelfs niet op het Kiel. In de laatste wedstrijden van de competitie vond ik Beerschot zelfs beter."

"STVV mag dus van geluk spreken dat de punten in die play-downs niet gehalveerd worden. Nu kan je er toch vanuit gaan dat Beerschot en Kortrijk het niet meer gaan redden", is Boskamp duidelijk. Bij Cercle Brugge stelt hij zich wel vragen, zeker na de recente trainerswissel.

"Cercle vind ik moeilijk in te schatten. Ze hebben hun trainer nog maar eens buitengegooid. Ik vraag me af wat daar aan de hand is. Cercle was altijd zo een rustig cluppie, maar nu beginnen ze zelfs daar gekke dingen te doen", besluit hij.