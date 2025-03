Lokeren-Temse behoudt het vertrouwen in Stijn Vreven en komt met geweldig nieuws naar buiten vlak voor wedstrijd tegen Lommel

Sporting Lokeren-Temse heeft vandaag aangekondigd dat het de samenwerking met hoofdcoach Stijn Vreven heeft verlengd. De 51-jarige coach tekende een nieuw contract tot juni 2026 op Daknam.

Vreven, die vorige maand het roer overnam van Hans Cornelis, behaalde snel goede resultaten in Lokeren. In de vijf wedstrijden die hij coachte, won de ploeg vier keer, waardoor ze vier speeldagen voor het einde al veilig waren in de Challenger Pro League.

De club meldt op haar website dat ze dan ook het volste vertrouwen heeft in Vreven. "De voltallige clubleiding is er dan ook steevast van overtuigd dat een verlengde samenwerking de juiste keuze is."

Stijn Vreven heeft in het verleden al meerdere clubs getraind, zoals Lommel, Waasland-Beveren, NAC Breda, Beerschot Wilrijk, AS Trencin in Slowakije, KV Oostende en Panevezys in Litouwen. Zijn ervaring zal ook volgend seizoen van groot belang zijn voor de club.

Lokeren-Temse speelt morgen een thuiswedstrijd tegen Lommel. De spelersgroep kan hun trainer alvast feliciteren met een overwinning.