Vincent Kompany worstelt met Bayern München, maar bezwijkt niet tegen Alexander Blessin

Bayern München had het lastig tegen het Sint Pauli van Alexander Blessin, maar won dankzij twee goals van Sané. De ploeg van Vincent Kompany blijft zo de Bundesliga domineren.

Na twee wedstrijden zonder overwinning in de Bundesliga had Bayern München dringend een zege nodig. De ploeg van Vincent Kompany slaagde daar tegen Saint Pauli in, al was het een moeilijkere wedstrijd dan verwacht.

Harry Kane opende de score in de eerste helft na een geweldige pass van Michael Olise. Maar lang kon Bayern niet genieten, want Elias Saad profiteerde van slap verdedigen en bracht Saint Pauli snel langszij.

Na de rust nam Leroy Sané het heft in handen. De vleugelaanvaller, in topvorm, maakte het verschil met twee knappe goals in de 53e en 71e minuut.

Zijn doelpunten bezorgden Bayern opnieuw de voorsprong en de ploeg hield de controle tot het laatste fluitsignaal. Door deze overwinning vergroot Bayern de voorsprong op achtervolger Bayer Leverkusen tot zes punten.

Het resultaat geeft de Rekordmeister vertrouwen voor de komende wedstrijden en stuurt een duidelijk signaal naar de concurrentie. Bayern is weer op dreef en blijft vastbesloten om de Bundesliga te winnen.