Gewezen held van Antwerp Arthur Vermeeren houdt zich niet in met uitspraken over Atlético én Leipzig

Arthur Vermeeren blijft geduldig ondanks zijn beperkte speeltijd bij RB Leipzig. De jonge Belg zet in op vooruitgang en trekt lessen uit het verleden. Al kan een nieuwe coach misschien ook wel helpen?

In dit seizoen waarin speelminuten schaars zijn, houdt Arthur Vermeeren, de jonge middenvelder van RB Leipzig, het hoofd koel. Ver weg van de schijnwerpers maar dicht bij het trainingsveld, vertelt de ploeggenoot van Lois Openda aan DAZN zijn verhaal.

"Ik kan nog enorm groeien. Ik moet nog een hoger niveau bereiken. Ik denk dat ik hier in Leipzig de kans en de mogelijkheid heb om dat te doen." Een volwassen uitspraak voor een speler die weet dat de tijd in zijn voordeel werkt, ondanks weinig speelkansen.

Wedstrijdritme opdoen?

Vermeeren verbergt zijn verlangen om meer te spelen niet, hij is zich ervan bewust dat trainingssessies alleen niet genoeg zijn. "Wanneer je wedstrijden kunt spelen, leer je veel. Je kunt trainen zoveel je wilt, maar tijdens een wedstrijd bevind je je in andere situaties."

Het gevoel van onrechtvaardigheid schemert door in zijn woorden, als het gaat over zijn periode bij Atlético Madrid. "Ik kreeg niet echt een nieuwe kans. Ik heb het niet goed kunnen verwerken en heb nooit mijn ware niveau bereikt. Ik had het gevoel dat er geen vertrouwen in mij werd gesteld," bekende hij.

Dus, een mislukking of een les? "Ja en nee," antwoordt hij. "Ik denk niet dat ik mezelf iets kwalijk kan nemen omdat ik nog veel te leren had. En daar heb ik veel van geleerd. Ik weet dat het me in de toekomst van pas zal komen." Misschien dat een nieuwe coach bij Leipzig kan helpen ...