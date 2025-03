Schokkend en schrikbarend: 'Bod van 300(!) miljoen euro loopt binnen bij Real Madrid'

In het voetbal gaat heel wat geld om. En the sky is the limit, ook als het gaat over de bedragen die voor bepaalde spelers worden betaald. Een nieuw record zou op komst zijn, klinkt het in de Spaanse media.

Tot dusver is de duurste speler aller tijden qua transfersom nog steeds het Braziliaanse wonderkind Neymar Junior. Die verkaste ooit voor niet minder dan 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Plan 2034 Dat record lijkt echter stilaan te gaan vervagen, want andermaal lijkt er een transfer van een nog grotere orde op ons af te komen. Het gaat daarbij om Vinicius Junior, een ander Braziliaans wonderkind. Hij speelt nu bij Real Madrid, maar zowel Al-Ahli en Al-Nassr zouden hem heel graag in huis willen halen en naar Saoedi-Arabië lokken. Bij Al-Nassr zou hij de 'opvolger' van Cristiano Ronaldo kunnen worden. 300 miljoen euro Een en ander heeft natuurlijk te maken met de drang van het land om voetbal populairder te maken, ook met oog op het WK 2034 wanneer ze ook met hun nationale ploeg in eigen land een goed figuur willen gaan slaan. En dus bereiden ze nu een bod voor tot wel 300(!) miljoen euro. De Koninklijke zegt in principe neen tegen elke aanbieding voor Vinicius Junior, maar misschien is het bij zo'n bedrag toch even slikken.