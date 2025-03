Einde van een tijdperk: Vincent Kompany moet binnenkort afscheid nemen van een clubicoon

Na 17 jaar komt er een einde aan het verhaal van Thomas Müller bij Bayern München. De 35-jarige aanvaller krijgt geen nieuw contract en verlaat de club van Vincent Kompany deze zomer.

Müller had graag nog een seizoen willen blijven, maar Bayern heeft besloten afscheid van hem te nemen als speler. De club wil hem volgens de Duitse krant Kicker echter in een andere functie behouden en biedt hem alle mogelijkheden voor de toekomst.

Dit seizoen speelde Müller 23 keer in de Bundesliga, maar slechts acht keer stond hij in de basis. In de Champions League stond hij drie keer in de basis. Zijn cijfers onder Kompany zijn bescheiden, met één doelpunt en vijf assists.

De Duitse topclub heeft wel een waardig afschied beloofd voor Müller. Zo krijgt de aanvaller een afscheidswedstrijd, maar het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze zal zijn.

Clubicoon van Bayern

Müller debuteerde in 2008 onder Jürgen Klinsmann in de Bundesliga en brak door onder Louis van Gaal. Naast de wereldtitel met Duitsland heeft Müller twee keer de Champions League gewonnen en is hij met twaalf titels een van de meest succesvolle spelers in de geschiedenis van Bayern München.

Het is nog onduidelijk of Müller zijn carrière verderzet bij een andere club. Bayern wil hem echter na zijn afscheid als speler graag in een andere functie binnen de club betrekken, aangezien hij wordt gezien als de ideale vertegenwoordiger van de club.