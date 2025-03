Guardiola blij met kwalificatie in FA Cup, maar wel blessure voor sterkhouder

Manchester City gaat naar de halve finale van de FA Cup. Het zag echter wel Erling Haaland geblesseerd uitvallen.

Manchester City wist tegen Bournemouth een achterstand alsnog om te buigen naar een 1-2-overwinning, waardoor het in de halve finale staat.

Doelpuntenmaker Erling Haaland moest een tiental minuten na zijn doelpunt echter vervroegd naar de kant, na een forse ingreem van Lewis Cook.

Haaland ging nog even door, maar liet dan zelf weten dat het niet meer lukte. Na de wedstrijd werd de Noor gespot op krukken en met een laars aan het linkerbeen.

Trainer Pep Guardiola wist achteraf niet echt iets te vertellen over de blessure van zijn spits. Hij was wel tevreden over de wedstrijd van de ploeg.

“Wat we dit seizoen te veel hebben gemist is spelen met hart en ziel. De honger die we jarenlang wél hebben gehad. Dat weer opwekken was mijn belangrijkste taak. Niet bepaalde spelers verkopen, of anderen aankopen. De ziel herstellen, de passie weer vinden. Daar ging het om”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Guardiola stak ook de hand in eigen boezem voor de moeilijke reeks. “Er waren veel oorzaken en ik zou Pep bovenaan de lijst met oorzaken zetten. Ik had keuzes moeten maken die ik niet maakte. We probeerden een oplossing te vinden, maar ik vond die niet snel genoeg.”