Dimitri De Condé verrast en gaat tegen de Engelse berichtgeving in: "We willen Penders nog een jaar in Genk houden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mike Penders krijgt volgend seizoen zijn kans bij Chelsea FC. Of toch niet? KRC Genk heeft de hoop op een verlengd verblijf van de doelman niét opgegeven. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van Dimitri De Condé.

Chelsea FC betaalde afgelopen zomer twintig miljoen euro aan KRC Genk voor Mike Penders. De 19-jarige doelman werd meteen tot het einde van dit seizoen verhuurd aan de Limburgers.

Maar waar staat onze landgenoot volgend seizoen onder de lat? Uit Engeland is de boodschap duidelijk. Penders krijgt voluit zijn kans om zijn plaats in de selectie van The Blues te bemachtigen.

Mike Penders wil volgend seizoen spelen. Chelsea FC weet dat. Dus zeg nooit nooit

"De afspraak is inderdaad dat Mike volgend seizoen naar Chelsea gaat", bevestigt Dimitri De Condé in TVL Sportcafé. "Maar we willen hem graag nog een jaar bij ons houden."

De woorden van De Condé zijn héél duidelijk. Al beseft de sportief directeur van Genk dat de sleutel niet langer in Limburg ligt.

Gesprekken na het seizoen

"Chelsea gaat bekijken of Penders er volgend seizoen een rol van betekenis kan spelen", aldus De Condé. "Mike wil absoluut spelen en Chelsea weet dat hij wil spelen. Dus zeg nooit nooit."

"Met Mike hebben we het er nog niet over gehad", besluit de sportief directeur. "Daar is het te vroeg voor. Onze focus ligt nu op de titelstrijd."