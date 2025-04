Drie jaar na zijn vertrek bij Anderlecht: is het tijd om door te breken bij Ajax voor Rayane Bounida?

Rayane Bounida verliet Anderlecht in 2022. Op dat moment was hij nog ver verwijderd van zijn debuut bij het eerste team in Brussel.

Rayane Bounida heeft altijd een essentieel element gemist om door te breken: het lichaam, de fysiek. Op technisch gebied komt hij niets te kort, maar Bounida liep aanzienlijk achter op fysiek vlak.

Vertrokken naar Ajax, heeft het talent van Neerpede zich daar langzaam maar zeker ontwikkeld, tot hij afgelopen zomer bij de U19 kwam. Sinds het begin van 2025 vestigde hij zich bij het tweede team in de Nederlandse tweede klasse.

Rayane Bounida heeft dit seizoen 6 doelpunten gescoord in 15 wedstrijden van de Keuken Kampioen Divisie. Hiermee is hij een van de blikvangers van Jong Ajax. Maar is dit genoeg om definitief de overstap naar de eerste ploeg te maken? De aanvallende middenvelder gelooft van wel, aangezien hij afgelopen februari 13 minuten heeft gespeeld in de Eredivisie.

"Alles valt op zijn plaats. Het is een heel aangename periode voor mij", zei Bounida bij ESPN. "Ik hoop dat dit slechts het begin is en dat ik nog mooie momenten zal beleven. Het doel is om nog meer speeltijd te krijgen in het eerste team."

De aanvoerder van de Belgische U19 weet dat hij zich aan het einde van dit seizoen moet focussen op de tweede ploeg. "Ik moet me richten op Jong Ajax. Ik wil spelen, doelpunten maken en assists geven, dat is het belangrijkste", aldus Bounida.