Eerst de titel, dan dé aankondiging? 'Ajax wil stunten met grootse terugkeer van voormalige sterkhouder'

AFC Ajax wil deze zomer uitpakken met een grootse terugkeer. De Amsterdammers zetten vol in op Christian Eriksen.

Christian Eriksen is op het einde van het seizoen einde contract bij Manchester United. De 33-jarige Deen heeft geen zicht op een contractverlenging op Old Trafford.

En daar wil AFC Ajax van profiteren. De Nederlandse media weten dat de Amsterdammers de voormalige aanvoerder terug naar de Johan Cruijff ArenA willen halen.

Uitstel, maar géén afstel

Meer zelfs: de onderhandelingen zijn lopende. En beide partijen zien een hereniging zitten. Van uitstel komt dus duidelijk geen afstel.

Ook afgelopen zomer informeerde Ajax naar Eriksen. De financiële situatie van de Amsterdammers liet een terugkeer echter niet toe.

Eerst titel, dan hereniging

Ondertussen is de lucht boven Amsterdam helemaal uitgeklaard. Ajax herpakte zich op het veld én in de boeken en is op weg naar de Nederlandse landstitel.