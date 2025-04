Drie op twee dagen tijd: Standard contracteert opnieuw twee talenten

Na de jonge Haytam Arbai deze woensdag hebben nog twee jonge spelers hun eerste profcontract getekend bij Standard. De ene is een doelman, de andere een centrale verdediger.

In alle clubs, inclusief bij de jeugd, is het tijd voor evaluatie en worden de kernen voor het volgende seizoen gevormd. In dat opzicht heeft Standard gisteren aangekondigd dat ze een eerste professioneel contract hebben aangeboden aan Haytam Arbai, een jong talent geboren in 2010, die van Racing Genk kwam.

Op donderdag kondigt Matricule 16 aan dat het twee nieuwe professionele contracten heeft aangeboden aan jongeren die al enkele jaren in de opleiding aanwezig zijn.

Eerste profcontract voor Esteban Levaux. Sinds 2018 bij de club, wordt de 15-jarige doelman beloond voor zijn toewijding, serieuze houding en onberispelijke mentaliteit.

De eerste is Esteban Levaux, doelman, geboren op 29 december 2009 en dus 15 jaar oud. Hij heeft sinds 2018 zijn weg gebaand door de jeugdreeksen en zal volgend seizoen deel uitmaken van de U18-kern, met mogelijk enkele optredens in de kern van SL16 FC in Eerste Provinciale. Hij heeft al enkele optredens gehad met het nationale U16-team.

De andere is centrale verdediger en heet Ulrick Kenfack. Hij kwam enkele seizoenen geleden aan bij de academie en heeft ook zijn eerste professionele contract getekend en zal volgend seizoen met de U18-kern spelen. Hij speelde tot nu toe bij de U16.

Dus, in twee dagen, hebben drie talenten hun eerste professionele contract getekend bij de Rouches. En het lijkt er sterk op dat dit aantal de komende weken zal toenemen, zowel bij Standard als bij andere clubs.