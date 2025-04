Ondanks buitenlandse interesse blijft sterkhouder bij Lierse met duidelijke doelstellingen

Luc Marijnissen heeft zijn contract bij Lierse verlengd tot 2027. De 22-jarige Nederlandse verdediger kwam in de zomer van 2023 naar Lierse en heeft zich snel bewezen als een belangrijke speler in de verdediging.

Na een eerste seizoen met wat tegenslagen, waaronder een blessure, lijkt Marijnissen nu helemaal op dreef te zijn bij Lierse. "Het was even wennen", vertelt hij in De Gazet van Antwerpen.

“De competitie, de speelstijl en de nieuwe omgeving zorgden toch voor een vrij grote aanpassingsperiode. Die ligt achter me en daarnaast heb ik ook mijn lichaam veel beter onder controle."

Tijdens de winterstop was er interesse uit de Nederlandse Eredivisie, maar Marijnissen besloot bij Lierse te blijven. Hij heeft het goed naar zijn zin bij de club, waar hij elke week speelt en zich verder kan ontwikkelen.

"Hier kom ik wekelijks aan spelen toe en kan ik verder groeien. Ik zit hier goed en dan hoef je je niet in een avontuur te storten", concludeert de verdediger.

Marijnissen heeft niet alleen lange-termijnambities, maar ook korte-termijndoelen. Zo wil hij met Lierse de play-offs halen. "Over een heel seizoen bekeken verdient Lierse het gewoon om in de nacompetitie te staan. Het is aan ons om het ook af te maken.”