OFFICIEEL: Antwerp troeft Ajax, Lille en Inter af: 14-jarig toptalent heeft zijn woord gegeven

Antwerp is erin geslaagd om een van de grootste talenten uit zijn jeugdwerking langer aan zich te binden. De 14-jarige Jeoffrey Mbambi, een spits met een neus voor goals, heeft zijn vertrouwen uitgesproken in een toekomst bij de club.

Mbambi mocht net zijn krabbel zetten onder zijn eerste profcontract. Mbambi speelt momenteel bij de U16, hoewel hij officieel nog tot de U15-categorie behoort. Zijn doorgedreven talent en fysieke maturiteit maken van hem een absolute uitblinker in zijn lichting. Antwerp wil zijn ontwikkeling op de Bosuil begeleiden en heeft een duidelijke toekomstvisie voor de jonge aanvaller.

De interesse in Mbambi was nochtans groot. Topclubs uit binnen- en buitenland, waaronder Ajax, Lille en Inter, probeerden hem te overtuigen. Toch kiest Mbambi bewust voor Antwerp, waar met spelers als Arthur Vermeeren en Zeno Van den Bosch al bewezen is dat jonge talenten kansen krijgen.

De jonge spits maakte de voorbije maanden indruk op verschillende internationale toernooien, zoals in Bassevelde, Tsjechië en Duitsland. Bij elk van die gelegenheden kroonde hij zich tot topschutter van het tornooi, wat zijn reputatie alleen maar versterkte.

Mbambi komt uit een voetbalfamilie: zijn broer Jediael speelt eveneens bij de U16 van Antwerp, terwijl Jeremy Mbambi actief is bij de U18 van KAA Gent. “De drie broers hebben enorm veel talent”, klinkt het in de entourage van de familie.

Met het vastleggen van Jeoffrey Mbambi bewijst Antwerp nogmaals dat het serieus inzet op jeugdopleiding. De club ziet in hem een speerpunt voor de toekomst en heeft er alles aan gedaan om hem aan boord te houden — met succes.